Gila - Napoli, la Lazio fa muro: il difensore verso la permanenza
17.06.2026 15:00 di Christian Gugliotta
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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AGGIORNAMENTO ORE 14:50 - La Lazio alza un muro davanti a Gila. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i biancocelesti avrebbero risposto con un rifuto all'approccio del Napoli per il difensore. Allo stato attuale una permanenza sembra l'opzione più realistica.
Il Napoli stringe la presa su Mario Gila. In scadenza nel 2027, il difensore ha espresso la volontà di lasciare la Lazio ed è finito ormai da tempo nel mirino degli azzurri, complice anche il gradimento del tecnico Massimiliano Allegri.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lo spagnolo e il Napoli sono vicini a un accordo, ma resta ancora da convincere la Lazio, la cui volontà è di trattenere il giocatore fino alla scadenza del contratto.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.