Calciomercato Lazio | Chi è Galassi, il talento del Real che arriverà a Formello

CALCIOMERCATO LAZIO - Quando si pesca da settori giovanili come quello di Real Madrid e Barcellona è difficile sbagliare. Basti pensare che in casa Lazio due difensori centrali su quattro provengono proprio da quelle scuole (Patric e Gila) e che in passato si è rivelato fruttuoso, anche sotto il profilo economico, guardare a due delle cantere migliori del mondo (basti pensare a Keita e Raul Moro). Partendo da questo presupposto la Lazio è pronta a riprovarci e in queste ore sembrerebbe aver definito il trasferimento di Guido Galassi dal settore giovanile del Real Madrid.

LE CARATTERISTICHE - Guido Galassi è un classe 2007. Nato a febbraio ha già compiuto 19 anni. Nell'ultima stagione ha giocato principalmente nel Real Madrid C, facendo da spola anche tra la Primavera e il Real Madrid Castiglia. Il suo profilo è particolarmente interessante. Alto 184 centimetri è un centrocampista con doti soprattutto difensive. Nel corso della sua carriera giovanile ha ricoperto sia il ruolo di mediano davanti alla difesa, sia più sporadicamente quello di difensore centrale. Ha qualità in fase di impostazione e di rottura ed è destro di piede.

DOVE GIOCA NELLA LAZIO? - Non è chiaro se la Lazio lo abbia acquistato già per la prima squadra, anche se tutto - e soprattutto l'età - lascino pensare di sì. A diciannove anni Galassi vuole provare a mettersi in mostra lontano da Madrid e potrebbe farlo alla corte di Gennaro Gattuso. Nell'idea del tecnico biancoceleste Galassi potrebbe muoversi da centrocampista centrale nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 'alla Rovella' oppure da difensore al fianco di Provstgaarg o di Gila.