Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Provedel all'Inter: here we go!"

17.06.2026 17:25 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Provedel all'Inter: here we go!"
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È fatta per Ivan Provedel all'Inter. L'annuncio è arrivato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo classico 'Here we go!". Nei prossimi giorni il portiere della Lazio diventerà ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro. Di seguito ciò che ha scritto: "L'Inter ha raggiunto un accordo per ingaggiare Ivan Provedel dalla Lazio come nuovo portiere per 3 milioni di euro. Firmerà un contratto triennale e avrà il ruolo di secondo dietro Martinez".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.