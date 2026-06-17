Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Provedel all'Inter: here we go!"
17.06.2026 17:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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È fatta per Ivan Provedel all'Inter. L'annuncio è arrivato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo classico 'Here we go!". Nei prossimi giorni il portiere della Lazio diventerà ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro. Di seguito ciò che ha scritto: "L'Inter ha raggiunto un accordo per ingaggiare Ivan Provedel dalla Lazio come nuovo portiere per 3 milioni di euro. Firmerà un contratto triennale e avrà il ruolo di secondo dietro Martinez".
🚨 Inter agree deal to sign Ivan Provedel as new goalkeeper from Lazio for €3m ️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026
Provedel signs a three year deal and joins as backup for the Spanish goalkeeper Josep Martinez — starting next season. 🇮🇹 pic.twitter.com/MOQgSrlfUf
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.