Calciomercato Lazio | Per la difesa spunta anche Rugani: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - È aperta la caccia al difensore, oltre a quella per l'attaccante. La Lazio cerca un nuovo centrale: è una richiesta di Gattuso, che vuole un rinforzo sia nel reparto arretrato che in quello offensivo. Per questo la società si sta muovendo in entrata per accontentare il proprio allenatore.

Per la difesa, però, al momento è tutto fermo. Non ci sono state accelerazioni per Sutalo, Chaloupek o Hautekiet, ma solo sondaggi e richieste di informazioni. La Lazio quindi continua a guardarsi intorno: come riportato da La Gazzetta dello Sport, interessa anche Rugani della Juventus. Il classe '94 è in uscita dal club bianconero che ha appena accolto Lucumì, era già stato valutato a gennaio in caso di cessione di Romagnoli all'Al Sadd. Su di lui c'è anche il Monza: è un altro nome da tenere a mente.