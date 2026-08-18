Calciomercato Lazio | Pinamonti, ecco la prima offerta: le ultime

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RASSEGNA STAMPA - Per l'attacco si lavora su più tavoli. Non c'è solo il nome di Mauro Icardi, prima scelta per la Lazio. In lista c'è anche Andrea Pinamonti del Sassuolo, che "ha chiesto la cessione" come dichiarato dal tecnico Aquilani. Il centravanti neroverde, infatti, ha saltato l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Cesena e ora vorrebbe cambiare in aria.

Potrebbe finire proprio nella Capitale, soprattutto se il tentativo con l'argentino non dovesse andare a buon fine. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Pinamonti è in scadenza nel 2027 ma c'è un mistero sul suo contratto: si parla di una clausola che fa attivare il prolungamento fino al 2028, alcuni dicono che può essere esercitata solo dal club (fino al 30 maggio) e altri esclusivamente dal calciatore. È un elemento da chiarire.

Il Sassuolo fin qui avrebbe chiesto un prestito oneroso di 4,5 milioni di euro e un riscatto fissato a 8. La Lazio, che ha poca liquidità a disposizione dopo l'affare Frattesi, si sarebbe spinta fino a un milione di prestito e 8 di riscatto in caso di Europa. Sullo sfondo resta Lucca del Napoli, come soluzione last minute in prestito.