Lazio, Gattuso annulla un giorno di riposo: il programma dopo il Mantova

18.08.2026 09:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso annulla un giorno di riposo: il programma dopo il Mantova
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Gattuso punta sul lavoro. La sconfitta contro il Mantova, con la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, ha portato il tecnico a modificare il suo programma di allenamento per la squadra. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'ex ct della Nazionale ha annullato un giorno di riposo. Ne erano previsti due, visto il posticipo contro il Bologna di lunedì sera per la prima giornata di campionato.

Invece ce ne sarà solo uno: oggi, martedì, poi mercoledì si ritornerà in campo per la ripresa. Gattuso crede che il lavoro può aiutare, ma poi ha bisogno di rinforzi di qualità sul mercato, soprattutto di un attaccante e di un difensore. Fin qui, come scrive il giornale, il mercato è stato demolente e avvilente, con il solo arrivo di Doekhi (oltre a Pedraza) e Frattesi come piccolo spiraglio insperato.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.