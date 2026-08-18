Lazio, Gattuso annulla un giorno di riposo: il programma dopo il Mantova

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso punta sul lavoro. La sconfitta contro il Mantova, con la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, ha portato il tecnico a modificare il suo programma di allenamento per la squadra. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'ex ct della Nazionale ha annullato un giorno di riposo. Ne erano previsti due, visto il posticipo contro il Bologna di lunedì sera per la prima giornata di campionato.

Invece ce ne sarà solo uno: oggi, martedì, poi mercoledì si ritornerà in campo per la ripresa. Gattuso crede che il lavoro può aiutare, ma poi ha bisogno di rinforzi di qualità sul mercato, soprattutto di un attaccante e di un difensore. Fin qui, come scrive il giornale, il mercato è stato demolente e avvilente, con il solo arrivo di Doekhi (oltre a Pedraza) e Frattesi come piccolo spiraglio insperato.