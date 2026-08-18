Calciomercato Lazio | Icardi, il Como resta in agguato: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta tentando seriamente di convincere Mauro Icardi ad approdare a Formello. La trattativa per l'attaccante argentino, tuttavia, resta complicata e le parti continuano a tenersi in contatto alla ricerca di una quadra economica che ancora non è stata raggiunta.
Sul classe 1993 resta forte l'interesse di varie società, e nelle ultime ore sembrerebbe essere spuntato fuori anche il nome del Como: come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club lombardo avrebbe effettuato un sondaggio per l'ex Galatasaray senza poi approfondire la situazione, evitando, almeno per il momento, l'affondo decisivo.
Concorrente che si aggiunge, dunque, a una corsa complicata e numerosa che vede coinvolti numerosi club interessati ad ingaggiare Maurito. Il tempo stringe, la Lazio attende risposte entro la settimana.