Lazio, è il compleanno di Ratkov: gli auguri del club - FOTO

18.08.2026 11:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, è il compleanno di Ratkov: gli auguri del club - FOTO

Tanti auguri a Petar Ratkov. Nato a Belgrado nel 2003, il centravanti della Lazio compie oggi, 18 agosto, 23 anni. Per l'occasione, il club biancoceleste ha pubblicato un post su Instagram per augurargli un buon compleanno. Di seguito il post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.