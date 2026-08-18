Lazio, è il compleanno di Ratkov: gli auguri del club - FOTO
18.08.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tanti auguri a Petar Ratkov. Nato a Belgrado nel 2003, il centravanti della Lazio compie oggi, 18 agosto, 23 anni. Per l'occasione, il club biancoceleste ha pubblicato un post su Instagram per augurargli un buon compleanno. Di seguito il post.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.