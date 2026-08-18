Calciomercato Lazio | La Premier League vuole Taylor: Lotito fissa il prezzo
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Taylor sembra con la testa altrove", scrive l'edizione odierna de Il Messaggero. Questo dopo la brutta sconfitta contro il Mantova, dove l'olandese è stato senza dubbio tra i peggiori in campo (come tutta la squadra). Sul mercato ha tante richieste, soprattutto dalla Premier League che lo corteggia già da qualche mese.
La Lazio però sembra non avere intenzione di venderlo in questa sessione estiva, almeno non per una cifra bassa. Come scrive lo stesso quotidiano, infatti, per lasciarlo partire ci vogliono 40 milioni di euro. Difficile quindi che qualcuno riesca ad accontentare queste richieste nelle ultime due settimane di mercato. Ma preoccupa molto di più l'umore di Taylor in vista dell'inizio del campionato contro il Bologna.