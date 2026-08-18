Calciomercato Lazio | Tavares, il Porto ancora non affonda: i dettagli
Nuno Taveres ha sciolto le riserve ed è pronto a lasciare la Lazio. Il terzino, nella giornata di sabato, aveva cancellato tutti i post su Instagram in riferimento al club biancoceleste, mandando un segnale chiaro che lascia inevitabilmente intendere la volontà di iniziare una nuova avventura lontano dalla Capitale.
Sul giocatore l'interesse delle società non manca: come ha riportato il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe valutato il profilo in ottica anche di un eventuale coinvolgimento di Tomori nell'operazione, senza però approfondire il discorso. Dalla Turchia rilanciano l'attenzione di alcuni club, ma nelle ultime ore l'indiscrezione principale riguarda l'interessamento del Porto.
Il club portoghese resta in agguato su Tavares, anche se almeno per il momento non sembrerebbe rappresentare una priorità: per la fascia sinistra va ancora liberato un posto e inoltre, i Dragoes, sono concentrati su altre operazioni in entrata, Gimenez su tutti. Per conoscere il suo futuro, dunque, Nuno dovrà aspettare ancora.