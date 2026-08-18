Lazio, Mimun: "A Bologna rischiamo un altro cappotto. Se non..."
18.08.2026 14:00 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
La Lazio ha iniziato nella maniera peggiore la sua stagione sportiva, con l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova che ha allarmato ulteriormente tutto l'ambiente biancoceleste, già fortemente provato dai disastri delle ultime annate.
Il prossimo appuntamento per la squadra di Gattuso sarà lunedì prossimo in trasferta contro il Bologna. In vista della partita del Dall'Ara, in cui la Lazio tenterà di risollevarsi dopo il primo clamoroso passo falso, Clemente Mimun ha espresso così il proprio pensiero su X: "A Bologna rischiamo un altro cappotto. Se non si prende qualche giocatore di peso, si rischia grosso".