Lazio, Manfredini: "La sconfitta contro il Mantova non mi sorprende..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Christian Manfredini ha parlato della sconfitta della Lazio contro il Mantova e della situazione del club biancoceleste.

LA LAZIO - "La Lazio ha dei problemi. Intanto li ha fuori dal campo. Poi la squadra non è una male nei componenti, ma va rimessa in piedi tecnicamente e mentalmente. Il precampionato non è stato di alto livello. Nella prima uscita doveva dimostrare che era sulla strada giusta. La sconfitta non mi sorprende perché il momento è quello. I problemi ci sono e sono grandissimi. Quest'anno sarà dura".

LE SCELTE TATTICHE - "Gattuso ha fatto delle scelte tattiche. Contro il Mantova era giusto tenere la squadra più alta, ma abbiamo capito che la Lazio non è nelle condizioni per poterlo fare. Attaccando alto ha palleggiato meglio l'avversario. I difensori? Anche Gattuso conosce le caratteristiche e sa cosa deve fare. Quella di Coppa Italia poteva essere una partita di prova, pensando di essere superiore e che avrebbe vinto lo stesso. I problemi sono emersi contro il Mantova e non nelle amichevoli perché il livello era basso. Quest'ultima credo sia una scelta dovuta, anche perché in amichevoli di alto livello sarebbero emersi grossi limiti".

PIAZZAMENTO - "La Lazio è una grande incognita. L'ambiente fa la differenza e non riesco a collocarla. Secondo me è subito dopo i piazzamenti europei. La partenza è importante".

ATTACCANTE O DIFENSORE? - "Io penso sempre a non prenderle, quindi prima prenderei un difensore, poi un attaccante. La Lazio non ha giocatori che vanno in doppia cifra da tempo, quindi va risolto questo problema. Se ci fosse la possibilità di prendere Icardi lo farei subito. In Italia supererebbe tranquillamente la doppia cifra. Ho i miei dubbi, però, che possa trasferirsi alla Lazio. Secondo me ambisce a qualcosa di più".