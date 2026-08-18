Calciomercato Lazio | Lucca, il Napoli respinge l'interesse: i dettagli

WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | L'EQUIPE: "CHIESTE INFORMAZIONI PER GOUIRI" CALCIOMERCATO LAZIO - Un altro nome si aggiunge alla lista degli attaccanti visionati dalla Lazio. La società biancoceleste si sta muovendo su richiesta di Gattuso, che oltre a un difensore vuole anche un centravanti. Per questo si stanno valutando diverse opzioni,... CALCIOMERCATO LAZIO - Un altro nome si aggiunge alla lista degli attaccanti visionati dalla Lazio. La società biancoceleste si sta muovendo su richiesta di Gattuso, che oltre a un difensore vuole anche un centravanti. Per questo si stanno valutando diverse opzioni,...