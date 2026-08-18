Calciomercato Lazio | Lucca, il Napoli respinge l'interesse: i dettagli
La Lazio continua la disperata ricerca di un attaccante titolare capace di diventare il nuovo riferimento offensivo per la squadra di Gattuso. Nelle ultime settimane era tornato di moda il nome di Lorenzo Lucca, per il quale il club biancoceleste avrebbe effettuato un sondaggio finalizzato a valutarne il profilo e a comprendere la fattibilità di un'eventuale operazione.
Tuttavia, come riportato dal Mattino, il Napoli avrebbe definitivamente respinto l'interesse della Lazio per il giocatore, che a questo punto vede aumentare le quotazioni di una sua possibile permanenza in azzurro a disposizione di Allegri.
Altro tentativo andato a vuoto, dunque, per la società di Lotito, che adesso mette al primo posto la questione Icardi e resta in corsa per Pinamonti.