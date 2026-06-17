Lazio, Rambaudi: "Lotito manca di rispetto! Sta complicando le cose"

Intervenuto in collegamento a Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato del momento attuale della Lazio e della gestione della società da parte del presidente Lotito. Nello specifico si è espresso sulla cordata del patron biancoceleste che è a un passo dall'acquisto della Reggina. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

“Quello della Reggina è l’ennesimo problema da aggiungere a quelli del momento. Il meno grande, ma comunque un altro problema. Se non hai soldi per mangiare, non puoi pensare di comprarti un vestito di marca. Invece di sistemare le cose, si complicano: è il momento adatto per fare questo? Si aggiunge un problema ai problemi anche se, ripeto, è un problema minimo".

"Io credo che ci voglia rispetto e mi sembra che in questo momento stia mancando. Non dichiarando un progetto, una determinata programmazione, manchi di rispetto alla tua gente e anche ai tuoi giocatori. Questa squadra ha un valore tecnico superiore alla metà della classifica, c’è una base. Ma se sei in difficoltà e non puoi spendere per questa rosa, non dovresti pensare alla Reggina. Visto che si stanno facendo i conti della serva per la Lazio, spendere per la Reggina è una mancanza di rispetto”.