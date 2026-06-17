Mondiali, le formazioni ufficiali di Portogallo - Congo: la scelta su Ronaldo
17.06.2026 18:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Esordio ai Mondiali per Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, impegnate alle ore 19.00 nella prima gara del gruppo K a Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Ruben Dias. Sulla trequarti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto a supporto di Cristiano Ronaldo; panchina per Leao e Conceiçao. Bakambu e Wissa in attacco per il Congo.
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Renato Veiga, Araujo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Ct. Martinez
CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa. Ct. Desabre