Calciomercato Lazio | Lazzari, il Sassuolo torna alla carica: la situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Vendere. Vendere. Vendere. Questa è la parola d'ordine in vista della prossima sessione di mercato per la Lazio. E in realtà è la stessa delle ultime sessioni di calciomercato. La società biancoceleste ha bisogno in ogni caso di ricavi. Vuoi per finanziare la campagna acquisti, vuoi per sbloccare un mercato che sarà nuovamente a saldo zero per il mancato rispetto dei parametri dell'indicatore del costo del lavoro allargato. Oggi sceso a 0,7.

SASSUOLO-LAZZARI - Tra i giocatori con la scritta 'vendesi' sul collo c'è anche Manuel Lazzari. Il terzino arrivato nell'estate del 2019 dalla Spal è stato messo alla porta dalla società. L'ingaggio è pesante e il suo profilo non più utile alla causa. Nelle scorse settimane il Sassuolo si era fatto avanti per capire la situazione intorno a Lazzari e i potenziali sviluppi, poi però aveva cambiato obiettivo puntando su Favasulli.

IL SASSUOLO TORNA SU LAZZARI - Secondo quanto riporta l'edizione del Messaggero, la pista che porta al classe 2004 del Catanzaro, però, si sarebbe raffreddata in queste ore spingendo il Sassuolo a guardarsi nuovamente intorno e a fare nuove valutazioni sul terzino della Lazio. Vista l'impossibilità di arrivare all'ex Fiorentina, infatti, non è escluso che da Reggio Emilia possano tornare alla carica per un Lazzari sempre più lontano da Roma e destinato a vestire un'altra casacca.