Lazio, Il Tempo annuncia una nuova iniziativa con Bisignani: i dettagli

18.06.2026 10:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Il Tempo annuncia una nuova iniziativa con Bisignani: i dettagli
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua lo spazio Agorà Lazio sulle colonne de Il Tempo e, con esso, continuano anche gli interventi di Luigi Bisgnani.

Proprio quest’ultimo tornerà protagonista domani sul quotidiano, come annunciato dal direttore del giornale Daniele Capezzone tramite i propri profili social.

Da domani sul Tempo una nuova iniziativa che coinvolgerà il grande Luigi Bisignani e i tifosi della Lazio”, si legge. Di seguito il post.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.