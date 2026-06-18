Lazio, Il Tempo annuncia una nuova iniziativa con Bisignani: i dettagli
18.06.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Continua lo spazio Agorà Lazio sulle colonne de Il Tempo e, con esso, continuano anche gli interventi di Luigi Bisgnani.
Proprio quest’ultimo tornerà protagonista domani sul quotidiano, come annunciato dal direttore del giornale Daniele Capezzone tramite i propri profili social.
“Da domani sul Tempo una nuova iniziativa che coinvolgerà il grande Luigi Bisignani e i tifosi della Lazio”, si legge. Di seguito il post.
Da domani sul Tempo una nuova iniziativa che coinvolgerà il grande Luigi Bisignani e i tifosi della Lazio.@tempoweb— Daniele Capezzone (@Capezzone) June 18, 2026
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.