Lazio, rebus Noslin: Gattuso pensa ad un nuovo ruolo per l'olandese
RASSEGNA STAMPA - Il cambio in panchina potrebbe cambiare anche il ruolo di Tijjani Noslin nella Lazio. Dopo aver chiuso la scorsa stagione da centravanti titolare con Sarri, l'olandese sembra destinato a partire più indietro nelle gerarchie offensive di Gattuso. Il nuovo tecnico, infatti, non lo considera una prima punta e la società è al lavoro per inserire un nuovo attaccante, soprattutto in caso di partenza di Dia. Inoltre, a Formello c'è la volontà di concedere una nuova opportunità a Ratkov, finora mai realmente preso in considerazione.
Il possibile passaggio al 4-2-3-1, però, potrebbe offrire a Noslin nuove possibilità. La sua duttilità, spiega il Corriere dello Sport, lo candida a ricoprire il ruolo di alternativa a Zaccagni sulla sinistra oppure quello di trequartista alle spalle della punta. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche del capitano biancoceleste e dalle scelte di mercato, con Fabiani alla ricerca di un giocatore di qualità capace di incidere negli ultimi metri.
Per Noslin si prospetta quindi una nuova rincorsa. L'ex Verona dovrà confermare i segnali positivi mostrati nel finale di stagione, chiuso da miglior marcatore della rosa con cinque reti tra campionato e Coppa Italia. Un bottino non esaltante, ma comunque significativo considerando il minutaggio inferiore rispetto a diversi compagni. Dopo essere stato vicino alla cessione sia la scorsa estate sia nel mercato invernale, l'attaccante olandese resta una risorsa preziosa proprio grazie alla sua capacità di adattarsi a più ruoli.
Le valutazioni definitive arriveranno durante il ritiro estivo, al via il 13 luglio. Gattuso analizzerà da vicino la rosa e studierà la collocazione migliore per Noslin, che in carriera ha già dimostrato di poter giocare su tutto il fronte offensivo, compresa la fascia destra. Con il ritorno a un sistema più vicino a quello della stagione 2024-25, l'obiettivo dell'olandese sarà ritagliarsi uno spazio importante indipendentemente dalla posizione.