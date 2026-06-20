Lazio, in arrivo 10 milioni: si attende la decisione su Gila

20.06.2026 09:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, in arrivo 10 milioni: si attende la decisione su Gila
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RASSEGNA STAMPA - Il primo incasso per la Lazio arriva indirettamente dalla cessione di Vedat Muriqi al Fenerbahce. Al momento della vendita al Maiorca, il club biancoceleste aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita e ora incasserà circa 3 milioni di euro. Una cifra utile in piccola parte, ma di certo non sufficiente da sola a sbloccare il mercato.

Come riporta il Messaggero, a Formello si attende soprattutto di definire alcune uscite già ben avviate. Ivan Provedel è destinato all'Inter per circa 3 milioni di euro: restano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima dell'ufficialità. Anche Alessio Romagnoli è vicino al trasferimento all'Al-Sadd, con la Lazio che punta a incassare circa 4 milioni, eventualmente arricchiti da bonus facilmente raggiungibili. Tra la cessione di Muriqi, quella di Provedel e quella del difensore romano, il totale sfiorerebbe i 10 milioni di euro.

Molto dipenderà però dal futuro di Mario Gila. Il difensore spagnolo è seguito da diversi club, tra cui Napoli, Bournemouth e Brighton, ma la Lazio non intende scendere sotto i 25 milioni di euro, partendo da una richiesta iniziale di 30 milioni. Una sua cessione consentirebbe di coprire il disavanzo legato al costo del lavoro e di avere maggior margine operativo sul mercato.

Nel frattempo il club continua a lavorare anche sulle posizioni di Cancellieri, Lazzari, Pellegrini e Belahyane, considerati tra i possibili partenti. Discorso diverso per Boulaye Dia: la Lazio verserà alla Salernitana gli 11,3 milioni previsti per il riscatto, ma successivamente valuterà eventuali offerte. Dalla Francia sono arrivati i primi interessamenti, ma per aprire una trattativa serviranno proposte superiori ai 10 milioni di euro.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.