Lazio | Lotito - Reggina, conto alla rovescia per l'ufficialità: la nuova dirigenza
RASSEGNA STAMPA - L’acquisizione della Reggina da parte di Claudio Lotito è ormai alle battute finali. Dopo gli incontri istituzionali e la definizione della documentazione necessaria, manca soltanto il closing, inizialmente previsto tra giovedì e venerdì ma, come scrive il Corriere dello Sport, rinviato all’inizio della prossima settimana. Nessun passo indietro da parte del presidente della Lazio, che procede secondo i propri tempi, mentre iniziano già a prendere forma i primi tasselli della nuova struttura societaria.
Sono infatti in corso contatti esplorativi con alcuni dirigenti destinati a ricoprire ruoli chiave nel nuovo corso amaranto. Andrea Gianni resta il principale candidato per la carica di direttore generale, forte dell’esperienza maturata alla Reggina nella stagione 2019-20. Per il ruolo di direttore sportivo, invece, resta aperta la pista che porta ad Antonello Laneri del Siracusa.
Un ruolo centrale potrebbe essere affidato anche a Enrico Lotito, attuale direttore generale del settore giovanile e della squadra femminile della Lazio. Tra le ipotesi, riporta il quotidiano, c’è persino quella di vederlo presidente del club amaranto, a conferma del coinvolgimento diretto della famiglia nel progetto.
Sul futuro della Reggina si intrecciano inevitabilmente anche valutazioni politiche, considerando che tra un anno si terranno le elezioni e che Lotito punta a mantenere il proprio seggio in Senato. Tuttavia, al di là delle letture politiche, l’obiettivo dichiarato resta quello sportivo: riportare rapidamente la Reggina tra i professionisti e avviare un nuovo percorso di crescita. Il primo investimento sarà infatti finalizzato a costruire una squadra in grado di conquistare subito la promozione in Serie C.