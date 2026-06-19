Lazio, De Paola: "Sarri ha fatto un miracolo rimanendo, Gattuso..."
19.06.2026 21:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La questione Lazio continua a tenere banco: dalla gestione della società da parte di Lotito fino alla scelta di Gattuso di approdare sulla panchina biancoceleste.
Sul tema ecco il pensiero di Paolo De Paola ai microfoni di TMW Radio: “Pare che Lotito abbia rinunciato a 480 mln come offerta. Deve arrivare una proposta irrinunciabile per andarsene".
"Il miracolo lo ha fatto già Sarri rimanendo lo scorso anno. Non puoi chiedere la stessa cosa a Gattuso. Una volta ti può andare bene, con Gattuso no".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide