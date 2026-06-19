Lazio, Protti e quel gol allo scadere nel derby: il ricordo del club - VIDEO

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© foto di Federico De Luca

La morte di Igor Protti ha commosso il mondo del calcio. Scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia, lo Zar è rimasto nel cuore dei tifosi di tutte le squadre in cui ha giocato, e nel corso della sua lunga carriera è riuscito nell'impresa di laurearsi capocannoniere in Serie A, Serie B e Serie C1. Tra le varie maglie indossate dall'ex attaccante c'è anche quella della Lazio, club in cui ha militato nella stagione 1996-97 e di nuovo in quella 1998-99 per una breve periodo.

Nella sua parentesi in biancoceleste Protti si è reso autore di sette gol, ma ce n'è uno che tutti i laziali non possono dimenticare. Il 4 maggio 1997, fu una sua rete allo scadere che permise alla Lazio di pareggiare il derby contro la Roma. Nel giorno della zua morte, il club ha voluto ricordare proprio quel avvenimento. Di seguito il video.