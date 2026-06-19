Morte Protti, il saluto di Fascetti: "Grande calciatore, e non solo..."
19.06.2026 13:25 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Anche Eugenio Fascetti, che condivise con Protti un periodo in Serie A, quando subentrò alla guida del Bari rilevando la panchina dopo Materazzi, ha scelto di dedicare qualche parola all'ex calciatore, scomparso nella mattinata di oggi al termine di una lunga malattia. Ecco le sue parole, affidate a TuttoMercatoWeb.com: "Il calcio e non solo perdono un grande calciatore e soprattutto una grande persona".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.