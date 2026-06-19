Lazio, Gattuso punta su Rovella: sarà l'occasione per rilanciarsi

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio inizierà un nuovo capitolo di storia sotto la guida di Gattuso, chiamato a prendere il posto di Sarri. L’ex ct in occasione del ritiro avrà modo di vedere e lavorare con la squadra per fare poi le sue valutazioni. Intanto, non ha dubbi sul fatto che a centrocampo si affiderà a Taylor e Rovella. Quest’ultimo, si legge su Repubblica, ha una voglia matta di tornare a essere quello di due stagioni fa.

L’ex Juve, seppur con una certa difficoltà, ha archiviato quella che è stata la peggiore annata della sua carriera condizionata dalla pubalgia e dall’infortunio alla spalla. Il centrocampista, sottolinea il quotidiano, conta sulla stima di Gattuso e vuole ripartire da lì per tornare a essere utile alla causa. Il tecnico lo ha contattato, ma non c’era necessità di motivarlo perché il biancoceleste non vede l’ora di ritrovare continuità. Lui, insieme all’olandese, sarà il pilastro davanti alla difesa e creatore della manovra offensiva. Le loro prestazioni saranno decisive per la squadra in entrambe le fasi. Le alternative, nel reparto, saranno Cataldi, Belahyane e Dele-Bashiru.

Dopo un anno trascorso prevalentemente in infermeria, tribuna e panchina, le idee di Gattuso sono molto più confortanti per Rovella che immagina la stagione che verrà come quella del riscatto.

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