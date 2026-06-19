Gattuso ha deciso: ecco con quale modulo giocherà la sua Lazio
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il ritiro di Formello e, con esso, il primo momento di contatto sul campo tra la Lazio e il nuovo tecnico Rino Gattuso. Che, come prima cosa, cercherà di costruire una squadra più vicina alle proprie idee calcistiche.
Tra i dubbi che hanno accompagnato il dibattito di queste prime settimane con Gattuso come promesso allenatore si è parlato molto del modulo con cui si lo stesso allenatore avrebbe schierato la Lazio. Scelta che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, sarebbe ormai stata presa dal tecnico.
La Lazio di Gattuso passerà subito al 4-2-3-1 secondo il quotidiano, abbandonando già dalle prime sessioni il 4-3-3 di Sarri e tornando invece al modulo utilizzato con Baroni. Niente transizione dolce, il cambio sarà repentino per adattare il prima possibile la rosa all’idea di Gattuso.