Mondiale 2026, Henry durissimo contro Ronaldo: "La squadra deve segnare non tu!"

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In casa Portogallo è scoppiato il caso Ronaldo. All’indomani della prestazione deludente della Nazionale e di CR7 contro il Congo in tanti hanno criticato la scelta del ct di tenere in campo Ronaldo per tutto il match.

A puntare sul dito sulla stella della nazionale è Thierry Henry che ha così commentato: “Ora vi spiego cosa sta facendo. Conceiçao sta per ricevere il pallone. Cristiano Ronaldo si è trovato in quella situazione tantissime volte. Se fai quella corsa lì (attaccare la profondità andando verso il portiere, ndr), costringi il difensore a prendere una decisione e a occupare la zona dei sei metri. Ma siccome lui vuole segnare a tutti i costi, si infila proprio sulla traiettoria del passaggio verso Bruno Fernandes. Se invece fosse entrato in quell'area dei sei metri, il difensore sarebbe stato costretto a seguirlo e a quel punto sarebbe stato un tap-in facile per Bruno Fernandes. Invece, proprio perché vuole segnare lui, va a intralciare il passaggio per il compagno. Così sono in visione entrambi i giocatori e per i difensori diventa più facile marcare".

"Questo è il mio punto: è la squadra che deve segnare, non tu. Avete visto la reazione di Bruno Fernandes dietro? Era tipo: ‘Lasciala scorrere, fai la tua corsa, crea spazio così posso appoggiarla in rete'. Ma non è successo”.

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