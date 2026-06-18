Lazio, Andreazzoli ammette: "Il 26 maggio? Fa ancora male. Abbiamo perso per…”
18.06.2026 13:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Federico Gaetano
Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche della sua parantesi da allenatore della Roma. Il tecnico toscano si è espresso anche sulla sconfitta subita il 26 maggio 2013, in finale di Coppa Italia contro la Lazio, definendola una "ferita che non si è mai chiusa".
26 MAGGIO - "Una vittoria di quel tipo, in un derby giocato a Roma, sarebbe stata qualcosa di enorme. Allo stesso modo, era impossibile che una sconfitta così non avesse conseguenze".
FERITA APERTA - "Non si è mai chiusa. Non ho mai rivisto quella partita, perché sarebbe stato troppo doloroso. È stata una gara giocata male da entrambe le squadre, persa per un episodio. Un altro episodio ci è venuto contro e quindi l’abbiamo persa. Il calcio è anche questo".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.