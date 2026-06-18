Lazio, Andreazzoli ammette: "Il 26 maggio? Fa ancora male. Abbiamo perso per…”

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© foto di Federico Gaetano

Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche della sua parantesi da allenatore della Roma. Il tecnico toscano si è espresso anche sulla sconfitta subita il 26 maggio 2013, in finale di Coppa Italia contro la Lazio, definendola una "ferita che non si è mai chiusa".

26 MAGGIO - "Una vittoria di quel tipo, in un derby giocato a Roma, sarebbe stata qualcosa di enorme. Allo stesso modo, era impossibile che una sconfitta così non avesse conseguenze".

FERITA APERTA - "Non si è mai chiusa. Non ho mai rivisto quella partita, perché sarebbe stato troppo doloroso. È stata una gara giocata male da entrambe le squadre, persa per un episodio. Un altro episodio ci è venuto contro e quindi l’abbiamo persa. Il calcio è anche questo".