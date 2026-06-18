"La Lazio non è il tuo business": nuovo attacco dei tifosi a Lotito - FOTO
18.06.2026 08:50 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La protesta dei tifosi della Lazio contro Claudio Lotito proseguirà allo Stadio Olimpico (svuotato) e per le strade di Roma. La tifoseria sta tappezzando la Capitale di poster e striscioni contro il presidente biancoceleste nel tentativo di render pubblico e far circolare la propria rabbia e la propria insoddisfazione per questa gestione societaria. L'ultimo striscione è stato posto su uno dei ponti di Via Isacco Newton, dove campeggiano su due bande le scritte "La nostra passione non è il tuo business" e "Lotito vattene". Si tratta dell'ennesima critica di una tifoseria esausta per questa gestione. Una tifoseria che chiede di esser liberata da una sofferenza lunga 22 anni.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.