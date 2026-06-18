Calciomercato Lazio | Calvani, talenti in fuga: chi è il terzino che andrà al Milan
CALCIOMERCATO LAZIO - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per un Bruno Galassi che entra dal Real Madrid, c'è un giovane che potrebbe lasciare il settore giovanile biancoceleste. In queste ore, infatti, il Milan sarebbe vicino all'acquisto di Lorenzo Calvani, classe 2008 della Primavera della Lazio.
CHI E' CALVANI - Lorenzo Calvani è terzino sinistro di appena 18 anni. Nell'ultima stagione ha giocato ben 30 partite con la squadra di mister Punzi, mettendosi spesso in mostra anche sul fronte offensivo servendo 4 assist e segnando 1 gol. Dotato di grande spinta, è un giocatore abituato a macinare chilometri sulla fascia mancina, un giocatore prezioso per ogni allenatore perché disposto al sacrificio. La conferma arriva anche dalla trafila fatta nel settore giovanile della Nazionale, con la quale ha giocato 18 partite tra U15, U16 e U17.