Lazio, Rovella in cerca di riscatto: resterà al servizio di Gattuso
RASSEGNA STAMPA - In una stagione che si preannuncia complicata quanto la scorsa, Gattuso dovrà affidarsi ai pilastri dello spogliatoio biancoceleste, Tra questi c'è Nicolò Rovella, una delle poche certezze presenti in rosa, in cerca di riscatto dopo un'annata complicatissima.
Prima la pubalgia, trascinata fino a novembre e risolta con un intervento, poi la frattura alla clavicola che lo ha costretto a operarsi di nuovo. Quella vissuta da Rovella è stata una stagione da incubo, nella quale è riuscito a mettere insieme appena 618 minuti spalmati in 13 apparizioni. Ora il play vuole voltare pagina. Resta al centro del progetto biancoceleste, forte dell'appoggio del nuovo allenatore.
Come riferito dal Corriere dello Sport, è Rovella stesso a voler restare. Dopo un'annata così ha voglia di riscatto, sente di poter tornare a dimostrare le qualità che lo hanno reso uno dei registi più apprezzati in Italia. Ogni valutazione sul suo futuro è rimandata: oggi vuole solo la Lazio e Gattuso proverà a riportarlo alla sua miglior versione.