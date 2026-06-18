Calciomercato Lazio | Gila, confronto diretto con l'agente: la situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO - Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore la Lazio ha ribadito la volontà di far restare Mario Gila a Formello. La società ha fatto una promessa a Gattuso e intende mantenerla, a meno di un'offerta che vada dai 25 milioni di euro in sù. Il centrale spagnolo è un elemento importante della rosa biancoceleste e che potrebbe far comodo al nuovo allenatore in vista del prossimo campionato. Seppur non è ancora chiaro per quale obiettivo.

CONFRONTO CON L'AGENTE DI GILA - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, neanche il confronto diretto andato in scena con l'agente del calciatore sarebbe servito per smuovere la Lazio. Alejandro Camaño ha fatto presente la volontà di Gila. Il centrale spagnolo vuole vestire la maglia del Napoli, giocare la Champions League e cedere aumentare il proprio ingaggio, ma per quanto riguarda la dirigenza biancoceleste sono obiettivi che realizzerà solo al termine della prossima stagione. Quando si svincolerà.

LOTITO E ADL - Per il momento fronte Napoli attendono. Lotito e De Laurentiis si conoscono da ventidue anni, da quando sono alla guida delle rispettive società, ma in tutto questo tempo non sono mai riusciti a chiudere un affare. Un dato indicativo, anche in vista dell'affare Mario Gila e di una trattativa mai iniziata e che si è già complicata.