Lazio, Crespi sarà riscattato dall'Union Brescia: soldi in arrivo a Formello

CALCIOMERCATO - La Lazio ha lasciato andare Valerio Crespi. La società biancoceleste non ha voluto puntare su quell'attaccante che ha fatto tanto bene con la maglia della Primavaera e che aveva dimostrato di avere la qualità sufficiente per essere aspettato. Il primo prestito al Sudtirol non era stato dei migliori a livello di numeri, ma comunque importante per la sua crescita.

IL PERCORSO DI CRESPIT - Eppure, per la Lazio non c'erano i margini per sperare un giorno di portarlo in Serie A. Motivo per cui la scorsa estate lo ha ceduto all'Avellino mantenendo una percentuale del 50% sulla sua futura rivendita. Crespi, dopo qualche difficoltà in Serie B, ha fatto un passo indietro ed è ripartito a gennaio dalla C con l'Union Brescia. Guidando l'attacco dei lombardi ha segnato 11 gol sfiorando una promozione storica per il club, sfumata solo nella finale di ritorno dei playoff contro l'Ascoli.

QUANTO GUADAGNA LA LAZIO? - Le prestazioni di Crespi a Brescia hanno ovviamente convinto la dirigenza che in queste ore ha deciso di esercitare il diritto di riscatto versando nelle casse dell'Avellino circa 500.000 euro, di cui la metà spetteranno alla Lazio. Una magra consolazione, dopo esserci lasciata scappare un attaccante sul quale sarebbe stato meglio avere un po' di pazienza.