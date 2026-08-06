Calciomercato Lazio | Piccoli si allontana: si muove un club di Serie A
06.08.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico De Luca 2026
RASSEGNA STAMPA - Tra i nomi delle prime punte avvicinate alla Lazio in questa estate senza particolari movimenti c’è anche quello di Roberto Piccoli, di troppo alla Fiorentina.
Non si tratta però di una prima scelta per la Lazio: è noto che Gattuso vorrebbe Gimenez, pista estremamente complicata, così come che la società biancoceleste sia costretta ad aspettare occasioni di mercato per poter agire.
Tra queste potrebbe non esserci più però lo stesso Piccoli: secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero sull’attaccante della Fiorentina si starebbe muovendo concretamente il Genoa, pronta a trattenere in Serie A l’attaccante e a mettere fuori gioco la Lazio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.