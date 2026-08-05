Zola, ufficiale il ritorno in azzurro: il comunicato della Figc

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianfranco Zola è tornato a vestire l'azzurro, la notizia era stata anticipata da Malagò e nella giornata di oggi è arrivata la conferma. L'ex calciatore ricoprirà il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili, a renderlo noto è stata la Figc con un comunicato stampa.

Ecco quanto si legge nella nota: "Gianfranco Zola torna a vestire l’Azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Il presidente federale, Giovanni Malagò, e quello del Club Italia, Claudio Ranieri, lo hanno fortemente voluto per completare i quadri della struttura federale che sovrintende alla gestione e allo sviluppo di tutte le rappresentative azzurre, condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vice presidente vicario. Artefice della ‘riforma’ che porta il suo nome, piattaforma programmatica che ha stimolato l’impiego di giovani calciatori in Serie C, Zola (vanta in azzurro 35 presenze e 10 reti da calciatore) indosserà di nuovo la maglia della Nazionale, anzi delle Nazionali, visto che il suo campo di azione sarà più ampio e si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentative giovanili, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi".

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