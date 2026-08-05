Calciomercato | Dall'estero: "Tuanzebe è nel mirino della Lazio"

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome per la difesa della Lazio. Secondo quanto riporta il portale congolese Leoparsanctu.com, la Lazio è tra i club interessati ad Axel Tuanzebe, difensore centrale ex Manchester United e Napoli. Il classe '97 è rimasto svincolato dopo l'esperienza al Burnley, può rivelarsi un'occasione per il club biancoceleste. Sul difensore congolese c'è però concorrenza: secondo la stessa fonte, l'Hull City si starebbe defilando e salgono le quotazioni di Lazio e Deportivo La Coruna.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.