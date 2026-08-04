GOSSIP | Nasti-Zaccagni in crisi?: il messaggio social non passa inosservato

Non si arrestano le voci su una presunta crisi tra il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e l’influencer Chiara Nasti. Ad alimentare questi dubbi una story pubblicata dalla Nasti sui social che sembra un messaggio tutt’altro che casuale: “La forza non è non crollare mai. La forza è avere il coraggio di ricominciare ogni volta... <<< NASTI-ZACCAGNI >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini