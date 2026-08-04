Calciomercato Lazio | Il Pisa tiene d'occhio Artistico: tutti i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Tante squadre dietro Gabriele Artistico. L'attaccante della Lazio è molto richiesto soprattutto in Serie B dopo l'ultima stagione positiva (solo a livello personale) vissuta con la maglia dello Spezia (retrocesso in C). Per questo il classe 2002 ha attirato l'interesse di diversi club, tra cui anche il Pisa.

Come riportato da Tuttosport, infatti, i nerazzurri l'avrebbero inserito nella lista degli obiettivi per l'attacco insieme ad Andrea Adorante del Venezia e Fabio Abiuso della Carrarese. Su Artistico, però, è forte anche il Frosinone, neopromosso in Serie A e contro cui giocherà un'amichevole il prossimo 9 agosto al Benito Stirpe.