Genoa, il Bournemouth travolge De Rossi: 10 gol in 120'

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

Amichevole dall'amarissima conclusione per il Genoa quella contro il Bournemouth, giocata questo pomeriggio. La squadra di De Rossi, infatti, ha subito ben 10 gol, siglandone solamente uno, dalla squadra di Premier League. Il test pre-campionato si è giocato su 120 minuti, suddivisi in quattro tempi da mezz'ora, ma il copione non è mai cambiato.

Di Ellertsson l'unica rete rossoblù, giunta nel secondo parziale dopo il momentaneo vantaggio di Scott. Termina nel peggiore dei modi, insomma, la tournée in Regno Unito del Genoa. La differenza di preparazione e di potenziale ha fatto molto con il tecnico De Rossi che prenderà le giuste indicazioni in vista dell'inizio della stagione.