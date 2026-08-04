Fiorentina, il gesto "di pace" per Antognoni: "Ritireremo la 10"

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La Fiorentina si appresta a ritirare, seppure solo per una stagione, la maglia numero 10, in onore di Giancarlo Antognoni. È la notizia più importante che emerge dal messaggio che il presidente viola, Giuseppe B. Commisso, ha voluto condividere attraverso i canali ufficiali del club in vista del suo prossimo arrivo a Firenze e, in particolare, delle celebrazioni per il 100° Anniversario della Fiorentina, il 29 agosto.

Nel messaggio, infatti, c'è un appello ad Antognoni, che finora ha sempre detto di non voler partecipare alle celebrazioni per il centenario della Fiorentina: “In questa storia, c’è un nome che appartiene a tutti noi: Giancarlo Antognoni. Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina. È Firenze. È la maglia Viola. È il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina. È talento, eleganza e fedeltà a un solo colore. È l’amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei".

"Un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. È per questo che lo voglio con tutti noi. Lo vogliamo con tutti noi. Giancarlo è parte di tutti noi. Il 29 agosto, in occasione della celebrazione del 100° Anniversario del Club, ci saranno molti momenti emozionanti e spettacolari che renderanno omaggio alla storia della Fiorentina, ma c’è un momento che abbiamo voluto porre al centro della serata: in onore di Giancarlo Antognoni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026/27 del 100° Anniversario della Fiorentina".