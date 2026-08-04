FORMELLO - Lazio, la ripresa: Gattuso ritrova Tavares

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa dopo il giorno di riposo concesso alla rosa. Con una notizia positiva per Gattuso: Tavares ha svolto quasi l'intero allenamento in gruppo dopo la "mezza preparazione saltata" a causa dell'infiammazione al ginocchio. Il portoghese finora non ha disputato nemmeno un'amichevole, domani al massimo verrà preso in considerazione per uno spezzone della ripresa (più probabile la gestione).

Ai box c'è ancora Pellegrini per un problema alla caviglia, oltre ai lungodegenti Isaksen e Cataldi, che oggi hanno svolto una seduta di corsa differenziata. Tra una settimana proveranno a riaggregarsi ai compagni. Sempre fermi Gigot, Patric e Furlanetto. Domani mattina leggera sgambata, nel pomeriggio (ore 18) il quinto test estivo con l'Ostiamare. Porte chiuse a Formello come già successo per i precedenti confronti contro Primavera, Flaminia Civita Castellana e Avellino.