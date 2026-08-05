Lazio, (poca) liquidità in arrivo? Si attende il saldo della prima rata di Marcos Antonio
RASSEGNA STAMPA - A Formello l'attenzione è rivolta al Brasile, dove il San Paolo ha tempo fino a domani per reperire le risorse necessarie a saldare la prima rata dell'acquisto di Marcos Antonio.
Come ricostruisce il Corriere dello Sport, il club paulista deve versare circa 1,05 milioni di euro per ottenere dalla FIFA la revoca del blocco al mercato e poter così registrare i nuovi acquisti, tra cui Domingos Duarte e Iago Borduchi, in vista della sfida di campionato contro il Gremio. In una sessione di mercato fortemente condizionata dai vincoli economici, quella somma, seppur minima, garantirebbe alla Lazio nuova liquidità.
Nelle scorse settimane il mancato pagamento aveva fatto scattare la sanzione della FIFA nei confronti del San Paolo, impossibilitato a tesserare nuovi calciatori fino alla regolarizzazione del debito. Ora, però, il club brasiliano conta di sistemare la situazione entro la scadenza fissata, mettendo fine a una vicenda che la Lazio segue con particolare interesse.