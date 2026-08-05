Calciomercato | Musah, non solo Lazio: è stato offerto anche in Turchia

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Yunus Musah si allontana dal Milan. Secondo quanto riferito dal giornalista Ertan Süzgün, il centrocampista statunitense è stato proposto al Besiktas in questa finestra di mercato, è considerato in uscita dal Milan e non rientra più nei piani tecnici del club rossonero, che è al lavoro per trovargli una nuova destinazione.

Quella turca rappresenta soltanto l'ultima opzione valutata. Nelle scorse settimane, infatti, il Milan aveva offerto il classe 2002 anche alla Lazio, sondando l'interesse del club biancoceleste. Al momento però la trattativa non ha registrato sviluppi concreti e il futuro di Musah resta ancora da definire.