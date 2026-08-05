Porro (Soprintendenza): “Nessun accordo con la Lazio per il Flaminio, vi spiego”

È intervenuta ai microfoni di Radio Roma Sound Daniela Porro, soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. Tra gli argomenti toccati anche la situazione relativa allo stadio Flaminio. Di seguito le sue parole.

“È in corso una conferenza di servizi preliminare, stiamo esaminando uno studio di prefattibilitá. Questo è quanto. Nessuno ha sottoscritto nessun accordo. Stiamo esaminando, per quanto concerne le nostre competenze, il progetto che è stato presentato nell'ambito della conferenza di servizi”.

Parole importanti sulla situazione Flaminio, ma che inevitabilmente sembrano apparire come frasi di circostanza a pochi giorni da quella che dovrebbe essere la data per la conclusione dei servizi preliminare che, stando alle ultime informazioni, dovrebbe comunque portare a un parere favorevole in attesa dei successivi sviluppi.