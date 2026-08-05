Milan, attesa per il recupero di Gila: ecco quando dovrebbe tornare
05.08.2026 11:00 di Antoniomaria Pietoso Twitter: @antospietoso
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RASSEGNA STAMPA - L'avventura di Mario Gila al Milan è iniziata in salita. Dopo qualche allenamento, lo spagnolo si è fermato alla prima amichevole dopo appena 20 minuti. Un problema muscolare alla coscia destra che lo ha costretto ai box facendogli perdere anche una parte importante della preparazione. Ma quando tornerà disponibile lo spagnolo?
Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ex Lazio dovrebbe tornare dopo Ferragosto a disposizione di Amorim. Il centrale sarà così chiamato a dimostrare il suo reale valore a fronte dell'importante investimento fatto dai meneghini, circa 30 milioni di euro ma per un calciatore a meno di un anno dalla scadenza contrattuale.
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Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.