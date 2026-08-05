Coppa Italia, Lazio - Mantova: metà Olimpico chiuso e la 'novità' dei segnaposto

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La Lazio ha diramato una nota ufficiale in cui ha comunicato l’inizio della vendita dei tagliandi in vista della sfida di Coppa Italia contro il Mantova in programma domenica 16 agosto.

Una novità non è certo passata inosservata visto che in occasione della sfida saranno chiusi i settori che fanno riferimento alla Curva Nord, ai Distinti e alla Curva Maestrelli con i soli Tribuna Tevere, Tribuna Monetario e Settore ospiti che invece saranno aperti.

Per questo, come sottolinea il comunicato, i tifosi abbonati in quei settori “potranno assistere alla partita in Tribuna Tevere, ma dovranno obbligatoriamente scaricare un segnaposto gratuito e personalizzato. Il segnaposto sarà disponibile dalle ore 12:00 di venerdì 14 agosto fino all’inizio della gara”.

“Per ottenerlo sarà necessario inserire online, nella sezione Coupon, oppure comunicare presso un punto vendita Vivaticket, il codice della propria card S.S. Lazio”.

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