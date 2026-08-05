Calciomercato Lazio | Piccoli, ci prova anche il Genoa: i dettagli
05.08.2026 13:00 di Simone Locusta
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Il Genoa ci prova per Roberto Piccoli. Il centravanti della Fiorentina, nel mirino anche della Lazio, è reduce da 8 gol e 2 assist nell'ultima stagione. I rossoblù vogliono rinforzare l'attacco, ma tutto (o quasi) dipende da Kean. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, qualora Kean dovesse rimanere a Firenze, allora si aprirebbe la possibilità per Piccoli di partire per una nuova esperienza.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.