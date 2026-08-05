Lazio, Taylor e il siparietto social con la fidanzata: il commento fa sorridere - FOTO

Settimane intense, di duro lavoro e lo hanno confermato i giocatori stessi raccontando le loro sensazioni al termine delle amichevoli finora disputate. I ritmi sono alti, Gattuso sta spingendo per far sì che al momento del debutto nella nuova stagione il gruppo sia pronto. Il tecnico sta cercando di impartire ai propri giocatori le idee del suo gioco e le risposte ottenute sul campo sono incoraggianti.

Fondamentale gettare le basi su cui lavorare e intraprendere un percorso di crescita, è il pensiero condiviso da tutti e anche da Taylor che lo ha racchiuso con alcune immagini pubblicate sul suo profilo Instagram. Alcuni scatti di momenti sul campo e di vita privata accompagni dal messaggio “Foundation first” che tradotto significa “prima la base”.

Il centrocampista ha ricevuto tantissimi messaggi d’incoraggiamento da parte di compagni di squadra e tifosi, ma ce n’è uno in particolare che spicca. È quello della fidanzata, e futura moglie, Jade Anna. L’influencer ha ironizzato sulla caption del post, spesso utilizzata dalle creators in ambito di make up che per base intendono il fondotinta e i passaggi di preparazione per il trucco. Così, la ragazza ha commentato scrivendo: “Concealer next?” (“Poi il correttore?”) suscitando un po’ di risate.

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