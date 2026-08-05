Ex Lazio | Kakuta rivela: "Il 99.9% dei calciatori è infelice"

La vita dei calciatori, nella realtà, non è come sembra. Parola dell’ex calciatore della Lazio e della Repubblica Democratica del Congo, con cui ha disputato il Mondiale americano, di Gael Kakuta.

Il calciatore, raggiunto dai microfoni di Capté, si è infatti lasciato andare a un lungo sfogo su come sia realmente la vita di un calciatore: “Il 90%, direi addirittura il 99,9% dei calciatori è infelice”, ha esordito Kakuta.

“I calciatori hanno un fardello molto pesante da portare e grandi responsabilità sulle spalle. A nessuno importa come si sentono veramente e vivono in un mondo in cui bisogna dare sempre il massimo…”.

L’ex biancoceleste, appena una presenza nel 2014, sottolinea come per i calciatori sia difficile affrontare soprattutto la solitudine: “Alcuni riescono a divertirsi, altri giocano ai videogiochi; ci sono diverse forme di dopamina che fanno perdere il contatto con la realtà. Molti fuggono dalla solitudine perché affrontarla significa affrontare se stessi”.

A chiudere anche la difficoltà di costruire rapporti solidi e reali: “Non sai nemmeno chi ti sta intorno, non sai chi c’è e perché. Non sai se le tue relazioni sono reali. Alcune persone si chiudono in una bolla, senza rendersi conto di cosa stia realmente succedendo. Una fetta molto ampia della popolazione indossa maschere”.

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