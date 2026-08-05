IL TABELLINO di Lazio - Ostiamare 4-0
Amichevole
Lazio Training Center, Formello
Mercoledì 5 agosto 2026, ore 18:00
LAZIO - OSTIAMARE 4-0 (19', 41' Ratkov, 73', 79' Zaccagni)
LAZIO (4-3-3): Motta (60' Renzetti); Lazzari (60' Marusic), Bordon (60' Doekhi), Romagnoli (60' Provstgaard), Floriani Mussolini (60' Pedraza); Farcomeni (60' Dele-Bashiru), Galassi (60' Rovella), Belahyane (60' Taylor); Serra (60' Cancellieri), Ratkov (84' Sana Fernandes), Noslin (60' Zaccagni). A disp.: Mandas, Dia. All.: Gattuso.
OSTIAMARE (4-3-3): Vertua (46' Morlupo); Tesauro, Piroli (60' Vagnoni), Giordani, Castaldo (60' Vianni); Spinosa (84' Ferrari), Gerbaudo (77' Marrali), Donsah (46' Buono); Badje (46' Parigini), Tonin (60' Brosco), Carbone (46' D'Andrea). A disp.: Fabiano, Mohamed, Korosa, Menichelli, Mirra, Galastri, Prette. All.: D'Antoni.
NOTE
Arbitro: Livio Marinelli (sez. Tivoli)
Assistenti: Dei Giudici - Yoshikawa
IV ufficiale: Perri
Recupero: 2' pt, 2' st
Ammoniti: 58' Tonin (O); 59' Romagnoli (L).
Espulsi: -