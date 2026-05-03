IL TABELLINO di Parma - Lazio Women 1-3
Serie A Women Athora | 20ª giornata
Domenica 3 maggio 2026, ore 12:30
Stadio Il Noce, Noceto (PR)
PARMA - LAZIO WOMEN 1-3 (11' Prugna (P), 21' Monnecchi (L), 57' Visentin (L), 78' Oliviero (L))
PARMA (3-5-2): Ceasar; Salas (62' Masu), Ambrosi, Cox; Rabot (68' Distefano), Gueguen, Uffren, Pondini (62' Zamanian), Dominguez; Prugna (68' Leskinen), Redondo (82' Ferrario). A disp.: Copetti, Kajan, Lonati, Cardona, Kerr, Cissoko, Benedetti. All.: Giovanni Valenti.
LAZIO WOMEN (4-4-1-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria, Zanoli (58' Benoit); Visentin, Castiello (58' Karczewska), Goldoni (72' Cafferata), Oliviero; Simonetti; Monnecchi (87' Cesarini). A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Mesjasz. All.: Gianluca Grassadonia.
Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille (sez. Collegno); Assistenti: Gheorghe Mititelu - Vincenzo D'Ambrosio Giordano; IV Ufficiale: Davide Ammannati; Operatore FVS: Kevin Turra.
Ammonite: 34' Castiello (L), 89' Uffren (P).
Espulse: //
Recupero: 3' pt, 6' st